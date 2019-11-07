8 ноября: приметы и суеверия в Дмитриев день [ Редактировать ]
Фото: kanalukraina.tv
В пятницу, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. В этот праздник традиционно не разрешалось работать. Также в народе с этим днем связано много примет и суеверий. О них пишет "Обозреватель".
Главные приметы этого дня:
- Дмитриев день означал окончание сезона сватовства. Накануне рождественского поста и последующих праздников только до этого дня разрешалось засылать сватов. В народе говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такой".
- По примете, Дмитриев день знаменует приход зимы: святой Дмитрий закрывает землю золотым ключом до прихода святого Георгия (6 мая). Предки говорили: "Дмитриев день - зима уж лезет на плетень".
- Если этот день выдавался снежным и морозным, то и весны ждали холодной и снежной: "Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу, а Дмитриев день по голу (без снега) - и Святая по тому. Дмитрий на снегу - весна поздняя. Дмитриев день по голу - Святая теплая".
- Если заря была багровой, то ждали ветреной погоды, а холод означал, что стекло на окнах запотеет.
- В некоторых странах на Дмитриев день гадают по гостям, если первым в этот день в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным.
- В народе говорили, что в ночь на Дмитриев день нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее как корову.
Смотрите также, что запрещено делать в этот день.
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