Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В пятницу, 8 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $97.61. За неделю курс упал на $142. За месяц курс биткоина поднялся на $1047.
Теперь за монету предлагают $9198.86.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $185.69;
- Litecoin $61.26;
- Bitcoin Cash $289.64.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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