В пятницу, 8 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $97.61. За неделю курс упал на $142. За месяц курс биткоина поднялся на $1047.

Теперь за монету предлагают $9198.86.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $185.69;

$185.69; Litecoin $61.26;

$61.26; Bitcoin Cash $289.64.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.