На семью Анастасии Заворотнюк обрушился еще один удар [ Редактировать ]
Российской звезде Анастасии Заворотнюк, которая сейчас переживает тяжелое заболевание, выставили счет за долги, пишет Mash.
Московская Федеральная налоговая служба хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей.
Эта сумма накопилась за за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае - квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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