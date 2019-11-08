Российской звезде Анастасии Заворотнюк, которая сейчас переживает тяжелое заболевание, выставили счет за долги, пишет Mash.

Московская Федеральная налоговая служба хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей.

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Эта сумма накопилась за за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае - квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.