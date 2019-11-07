Наличный курс доллара продолжает дешеветь в обменниках киевских банков. Об этом сообщает BIN.ua.

Так, в четверг, 7 ноября, курс продажи доллара понизился на 8,69 коп. до 24,7745 UAH/USD, курс покупки - на 11,75 коп. до 24,4555 UAH/USD.

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Средний курс покупки евро понизился на 12,89 коп. до 27,0039 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,95 коп. до 27,5145 UAH/EUR.

Отметим, Национальный банк укрепил гривну на 7 ноября на 7 копеек.

Раньше сообщалось о том, что курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.