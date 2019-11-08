А от де епоха змін усе ніяк не почнеться - так це на українських автошляхах. Як порушували правила так і порушують. Причому масово. Як була наша держава одним із лідерів за аварійністю у Європі, так і залишається.

Тільки за цей рік в Україні сталося понад сто тисяч ДТП, в яких загинули майже дві тисячі людей. Це справжня війна на дорогах. Чому не вдається її припинити? Олексій Пшемиський знає відповідь.

Аварії та дороги проблеми відомі всім українцям. Лише за офіційною статистикою - торік на наших автошляхах загинули три тисячі людей, за неофіційнимим даними удвічі більше. Україна серед лідерів у Європі за смертністю у ДТП.

Якщо запитати наших водіїв, у чому причина такої аварійності, звісно, найперша відповідь буде погані дороги. Але статистика засвідчує протилежне: головна причина транспортних пригод в україні перевищення швидкості. І часто чим гірша дорога, тим безпечніша адже їдуть повільніше. Чи готові наші громадяни знизити швидкість заради життя? Перевіримо.

Із першого листопада максимальна швидкість у столиці - 50 кілометрів за годину. Вологий асфальт, зимова гума - здавалося б обмеження цілком виправдане. Та не для всіх.

Вулиця Олени Теліги - одна з найзавантаженіших доріг у столиці. Як бачите, ми намагаємося їхати за правилами - 50 кілометрів за годину, можливо на 1-2 більше, нас уже випередили машин 20.

Це дивно, але більшість у потоці таки їдуть за правилами. В нас і досі діє стара радянська норма 20 - вигадана за часів, коли ДАІшні "фари" давали величезні похибки. Чому не "притопити", якщо навіть правила спонукають?

Тим часом поруч - у смузі громадського транспорту - тролейбуси, маршрутки й ті, кому "найбільше треба".

"Я выезжал как бы с поворота и насколько я помню там была прерывистая линия там где я мог выехать с громадськай на вторую полосу я мог замислитись і забути".

Таких виправдань патрулювальна Євгенія щодня чує десятки.

"Вони їдуть знизу, їм не видно нас. І по факту він вже побачив починає перелаштовуватися витягуємо його з крайнього лівого при цьому місце перелаштуватися зайшов швиденько каже я виїхав з Копилівської, мені ніхто не вступав і не давав місце", - говорить Євгенія Кромська, сержант патрульної поліції Києва.

В інших - раптово закінчується бензин.

"Я не збирався навіть порушувати, я їхав на заправку! - Ви перестроїлися занадто рано. - Ну як це занадто рано?"

Де можна перелаштуватися - на дорозі чітко видно.

"Яким має бути штраф щоб точно ніхто не виїжджяв? Яка сума? Дві тисячі, три? - Я вважаю що навіть тисячі гривень буде достатньо. - Тобто 510 мало? - А що зараз 510? Так, зараз 510".

Ще кілька тижнів тому проїхати смугою для громадського транспорту на бульварі Шевченка не могли навіть автобуси скрізь тут були запарковані авто. Сьогодні майже вільно.

Порушникам окрім штрафу за неправильне паркування - доводиться ще й оплатити послуги евакуатора.

"Якщо маса автомобіля до двох тон це 720 гривень плюс додається кожна доба на штрафмайданчику це 144 гривні", - говорить Євген Блошко, головний інспектор із паркування .

Ми їдемо на патрулювання з відомим блогером Владом Антоновим, чия камера часто найпершою фіксує ДТП у столиці.

"Люди не боятся полиции, они закрываются, они знают, что у патрульных прав довольно немного. Они не могут без веских оснований вытянуть человека за шкирки, разбить стекло. Раньше 5-6 лет назад человек понимал, что если он выезжает ночью пьяный после дня рождения, то с вероятностью 80 процентов его где-то остановят", - говорить Влад Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Наше інтерв'ю - переривають. Біля метро Чернігівська величезна аварія.

Як бачите вантажівка розтрощена майже вщент. Кабіну майже не видно. Пошкоджені 9 машин і лише дивом цього разу ніхто не постраждав.

Імовірно, водій перевищив швидкість, ваговоз могли перевантажити, або ж механік у гаражі недогледів старі колодки. Часто такі незначні помилки призводять до страшних наслідків.

"Чудом обошлось без трупов отчасти потому что первым под удар попал вот этот грузовик "Исузу", - говорить Влад Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Хамство на дорозі, швидкість, алкоголь та економія на технічному стані. Чи це все суто українські проблеми?

Німеччина. Тут виробляють потужні авто, прокладають чудові дороги, а по деяких автобанах можна їздити взагалі без швидкісних обмежень. Але аварій - у десятки разів менше, ніж в Україні.

Чим німецькі дороги безпечніші за наші? Передусім контролем, каже берлінець Тімо. Штрафи за швидкість тут можуть сягати семисот євро. Проїхав на червоний - 300 евро. Не пристебнувся - теж заплати, навіть якщо ти - пасажир.

"Усе фіксують камери. Вони є постійні, а є мобільні. Поліція ставить їх щодня в нових місцях. Водія можуть сфотографувати на будь-якому відрізку дороги. Теоретично, за нами можуть спостерігати й зараз", - говорить Тімо Кергер, житель Берліна.

І розмовам про заїзд на заправку тут точно повірять.

"За порушення, окрім штрафів, водії отримують ще й пункти. Їх заносять у спеціальний реєстр. У того, хто набрав вісім пунктів, автоматично забирають права", - говорить Тімо Кергер, житель Берліна.

Виходить, саме відсутність контролю і покарання - роблять наші дороги смертельними.

"Когда вводится контроль, тогда освобождаются полицейские. Тогда все это происходит автоматически, система фотофиксации. Освобожденные полицейские направляются на контроль алкоголя и штрафы должны быть высокие, естественно", - говорить Михайло Берлін, президент Асоціації безпеки дорожнього руху.

Цього тижня систему фіксації запустили на столичних дорогах. ЗМІ одразу повідомили про повернення "листів щастя". Та от на наш запит у МВС відповіли: про штрафи не йдеться. Камери лише для громадського порядку. Що ж зупиняє запровадження автофіксації, не можуть сказати ні чиновники, ні експерти.

"Есть достаточно приличные денежные потоки, с которыми никак не могут разобраться, наверное. Это, наверное, самое главное - одна из основных причин, мне так кажется. Потому что в мире действительно все это работает и сразу на 30-40 процентов снижается смертность", - говорить Михайло Берлін, президент Асоціації безпеки дорожнього руху.

Ще торік в уряді розробили законопроект, який має у три-чотири рази збільшити штрафи, і, врешті, запровадити відеофіксацію. Та яка буде його доля і чи погодяться депутати на непопулярні кроки - питання поки відкрите.