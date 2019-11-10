Обнаженная Ратаковски без купальника шокировала поклонников [ Редактировать ]
Эмили Ратаковски / Фото: Instagram
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором она позирует на пляже полностью обнаженная, прикрыв грудь пляжной шляпой.
Читайте также "Страшные прогнозы не сбываются": близкие Заворотнюк порадовали поклонников актрисы признанием
"Ты идеальная", "Хотел бы я быть этой шляпой", "Невероятная,", - комментировали в сети.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.
по теме
Prev Next
29 октября 2019 13:34
Модель plus-size шокировала беременными фото
Популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала откровенные беременные снимки
29 октября 2019 10:22
Полностью обнаженная Ратаковски шокировала поклонников
Знаменитая во всем мире модель поделилась с поклонниками фото
28 октября 2019 17:26
Пчела-блогер поразила яркими снимками
Первая в мире пчела-блогер помогает спасать родственников
23 октября 2019 16:36
Где дешево отдохнуть в ноябре
Эксперты выяснили, куда туристы путешествовали дешевле всего