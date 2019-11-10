Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором она позирует на пляже полностью обнаженная, прикрыв грудь пляжной шляпой.

"Ты идеальная", "Хотел бы я быть этой шляпой", "Невероятная,", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.