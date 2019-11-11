В Індії відкрили перший слонячий меморіал. На кам'яних брилах увічнили пам'ять гігантів, що стали жертвами людської жорстокості.

Така ідея спала на думку працівникам центру порятунку диких тварин у місті Матура, в штаті Уттар Прадеш. Персонал закладу займається реабілітацією слонів, вилучених у мандрівних цирків, браконьєрів і жорстоких господарів.