В Індії відкрили слонячий меморіал [ Редактировать ]
В Індії відкрили перший слонячий меморіал. На кам'яних брилах увічнили пам'ять гігантів, що стали жертвами людської жорстокості.
Така ідея спала на думку працівникам центру порятунку диких тварин у місті Матура, в штаті Уттар Прадеш. Персонал закладу займається реабілітацією слонів, вилучених у мандрівних цирків, браконьєрів і жорстоких господарів.
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