В ночь на четверг, 31 октября, в японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.

В тушении огня задействованы 30 пожарных бригад. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло жуткое землетрясение.