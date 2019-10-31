В Японии вспыхнул замок из списка ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Фото: замок Сюри
В ночь на четверг, 31 октября, в японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.
В тушении огня задействованы 30 пожарных бригад. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло жуткое землетрясение.
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