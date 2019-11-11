Близькі Єви просять про допомогу всіх небайдужих і вірять, що їхня донька - житиме

Нашої з вами допомоги потребує одинадцятимісячна Єва з Києва. Лікарі діагностували в дівчинки рідкісний різновид епілепсії. Стан дитини вкрай тяжкий. Малечі потрібна операція, яку призначили на наступний понеділок - 18 листопада, проте зібрати необхідну суму родині Єви досі не вдалося.

Порушення в розвитку доньки батьки помітили ще в три місяці. У крихітки передчасно заросло тім'ячко, тож сім'я звернулася до лікарів. Встановити причину медики намагалися два місяці. Допоки на одному з прийомів у Єви не почалися судоми. Тоді батьки вперше й почули остаточний діагноз - епілепсія.

"Нам постоянно говорили, что это какое-то смертельное заболевание, хромосомные нарушения. Каждый день говорили что ребенок умрет в течении года, но диагноза так мы и не получили. После всех анализов стало понятно что у нее есть генетическая поломка, она очень редкая, она есть всего у 25 человек в мире сейчас зафиксирована", - говорить Нія Нікель, мама Єви.

Хвороба Єви вроджена й не підлягає медикаментозному лікуванню. У свої одинадцять місяців дівчинка не може навіть тримати голівку. Усе, чого вчать її на заняттях - малеча забуває за кілька тижнів.

"Вот она сейчас такая беспокойная потому что у нее зубки лезут. Поэтому их около семи в день, когда она спокойна, когда затишье - у нее до трех судорг в день, но это все равно очень много. Наш идеальный вариант - хотя бы до одной судорги в месяц довести. Потому что каждая судорга - это палится ее мозг и она не может нормально развиваться. У нее эпилепсия - она вместе с депрессией идет. Ей не интересно", - говорить Нія Нікель, мама Єви.

За словами медиків, лікувати такий вид епілепсії можна двома способами. Перший - спеціальна дієта, яка може зменшити кількість нападів. І другий - встановлення чипа на п'ять років.

"Так как препараты в даном случае не эффективны, она нуждается в подсадке чипа для нервной системы, который поможет подавить вот эту гиперактивность и снизить количество эпиприпадков. Такая терапия высокефективна, она останавливает развитие эпилепсии и тяжесть эпилепсии больше чем на 95 процентов", - говорить Анна Липова, лікарка-педіатр.

На дієту Єву перевели місяць тому. Чип теж уже придбали. Втім, необхідної суми на операцію з його встановлення родина досі не має. Її вартість понад 26 тисяч доларів, а часу на збирання коштів залишилося обмаль. Тому близькі Єви просять про допомогу всіх небайдужих і вірять, що їхня донька - житиме.

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Нікель Нія Валеріївна - мама Єви

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