12 ноября станет продуктивным и хорошим днем для многих знаков зодиака. Однако есть и такие, которые в этот день столкнуться с трудностями и даже неудачами. Подробный гороскоп на 12 ноября для всех представителей зодиакального круга дает "1001goroskop".

Овен

Завтра Овну необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Овну не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Овну завтра не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Овен не забудет посоветоваться с профессионалами.

Телец

Завтра - день, когда Тельцу не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется завтра Тельцу замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Телец может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Близнецы

Завтра Близнецам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили их чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Близнецов можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что они должны делать работу за них. Или Близнецов привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Близнецы будут сами себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, завтра Близнецам стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самим), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Рак

Завтра Рак может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Раку придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Раку тщательно взвесить все "за" и "против" - от его завтрашнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Лев

Завтра ситуация может потребовать от Льва проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Льву придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Лев обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Дева

Завтра звезды дарят Деве гармонию в душе. Ее внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Деве будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы она ни взялась. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Деву, завтра вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ей отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Девы не составит труда сразить всех своим обаянием.

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Весы

Завтра залогом успеха для Весов является осторожность. День не наделяет их ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих завтра перехватит у Весов инициативу, воспользуется их неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Весам необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие завтра попробуют их втянуть.

Скорпион

Завтра гороскоп обещает Скорпиону прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны завтра поднять Скорпиона на вершины блаженства. Возможно также, что именно завтра день подарит одинокому Скорпиону приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Скорпиона есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Стрелец

Завтра Стрельцу не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Стрельца из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Стрельцу завтра заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

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Козерог

Завтра Козерог будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Козерога будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Завтра идеи Козерога будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Водолей

Завтра в голову Водолея могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Водолея могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться завтра у Водолея в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Рыбы

Завтра день Рыб переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для них будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Рыб, тем более что свои бурные эмоции они способны обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Рыбы завтра возьмут себя в руки, сильные эмоции могут стать их оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

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