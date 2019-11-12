Правоохоронці з'ясовують походження небезпечного арсеналу та його власника

Арсенал боєприпасів вилучили вибухотехніки на Вінниччині. Підозрілий військовий рюкзак біля будинку культури села Косаківка помітив місцевий житель і відразу повідомив до поліції.

У рюкзаку виявили протипіхотну міну Мон 50 скерованої дії, три гранати із запалами до них та близько двох тисяч набоїв різного калібру.

Наразі правоохоронці з'ясовують походження небезпечного арсеналу та його власника. Йому світить до 7 років за ґратами.