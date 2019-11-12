Существует множество примет и суеверий о комнатных растениях, которые пугают. Если у вас гибнут комнатные растения, это может много что означать

Считается, если комнатные цветы постоянно погибают при хорошем уходе - это может быть признаком плохой энергетики в доме.

Так же это может значить, что в жизни хозяина есть множество проблем, которые мешают ему жить.

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Если цветок долго стоял в доме и погиб - плохая примета, которая предупреждает о возможной серьезной болезни кого то из домашних.

Некоторые цветы впитывают много негатива и погибают, унося с собой энергетическую грязь.

Если в офисе умер цветок - к переменам в офисе.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.