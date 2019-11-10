Почему нельзя шить в воскресенье: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Существует примета, что в воскресенье нельзя шить и резать. Традиции устанавливают особые даты почитания Творца - большие церковные праздники.
В этот день нужно отказаться от привычных забот и наслаждений.Нужно взять "тайм аут" от вечных трудов и чувственных удовольствий и приблизится к осознанию своей духовной природы: помянуть усопших, помолится о здравии домочадцев, покаяться в неправедных делах и мыслях - почистить пространство детей и внуков.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему
Мы празднуем воскресение, потому что Господь наш воскрес в этот день. Это святой день, который мы должны посвятить Богу и не занимать никаким житейским делом, кроме необходимого.
Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.
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