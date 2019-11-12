У Києві відбулися Дні корейської культури. У мистецькому центрі свої експозиції представили відомі корейські та українські митці. За поєднанням культур спостерігали наші кореспонденти.

Посуд, ляльки і навіть одяг. Усе із крафтового паперу, або як традиційно його називають - ханджи. Експонати привезли з Кореї спеціально до Перших днів корейської культури в Україні. У мистецькому столичному центрі свої роботи представила й українська художниця Зинаїда. Мисткиня поєднала два прадавні елементи різних культур - українські орнаменти й папір хан джи.

"Саме корейська культура зберігла свої давні традиції - виготовлення паперу ханджи, з якого я зробила цю витинанку і саме це спонукало мене зробити цю роботу, тому що я за збереження традицій. Це моя вже не перша робота і це серія орнаментів і звісно тут ви можете побачити впізнаваємі символи з української вишивки", - говорить ZINAЇDA, художниця.

Дні Корейської культури в Україні проводять уперше. Тему ханджи вибрали через його унікальну багатовікову культурну традицію. Для корейців цей папір - національне надбання, тож техніку його виготовлення і досі зберігають у секреті.

"Є такий жарт, що як можно створити щось, що не боялося б ні вогню, ні води, і всі думали, що це має бути щось складне, важке, масивне, міцне і виявилося що папір Ханджі задовільняя всі ці властивості - ми багато чули знали про Корею і якісь події відбувалися і я дуже щаслива, що вони існували і існують, але так масштабно вперше представлена корейська культура і вперше представлено папір ханджи в Україні. Звісно ми плануємо продовжувати і ми плануємо, щоб це був не лише Київ, а і вся Україна", - говорить Катря Кот, фундаторка KOT AGENCY GROUP.

Під завісу програми відбувся модний показ одягу з паперу ханджи. За словами організаторів, наступні дні корейської культури в Україні чекайте в 2020.