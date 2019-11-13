У Женеві сотні жінок уголос заявити про свої права на рівність [ Редактировать ]
Крик про рівність. Сотні жінок зібралися напередодні в Університеті Женеви, щоб уголос заявити про свої права. Учасниці хвилину кричали на знак протесту проти гендерної нерівності. Зокрема, попри високий рівень життя, у Швейцарії жіноча праця оплачується на 20 відсотків менше за чоловічу. Також, за словами організаторів акції, жінки менше представлені в мистецтві, наприклад, у музиці.
"Суспільство й досі не сприймає серйозно жіночий гнів. І в нас багато причин для незадоволення. Саме про це свідчить наш крик. Водночас він дає можливість вивільнити емоції. Своїм криком у громадському місці ми доводимо, що ми тут. Годі терпіти, більше не будемо мовчати", - говорить Домінік Ровіні, організаторка акції.
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