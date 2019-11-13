Популярная российская актриса, певица и телеведущая, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с поклонниками фото с отдыха. На снимке звезда предстала в купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

"Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно... Всем отличного дня и солнечного настроения", - написала Семенович.

Поклонники восторженно прокомментировали новое фото звезды: "Какая красота, на этом фото прекрасно все", "Вау! Анютик, ты шикарна".

Ранее сообщалось, что Анна Семенович поразила чувственным фото.