Бюджет-2020: когда пересмотрят закон [ Редактировать ]
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что закон о государственном бюджете на 2020 год пересмотрят в течение первого полугодия следующего года.
Пересмотр станет возможен после поступлений в бюджет, которые ожидаются за первые шесть месяцев 2020 года.
"Я думаю, что в течение полугодия, мы внесем много дополнений. Они будут основываться на обновлении макро прогноза, который будет обновляться постоянно в связи с теми реформами, которые мы проводим. Есть перспективы даже в середине первого полугодия начать пересматривать бюджет в связи с поступлениями, которые будут ожидаться", - заявил Корниенко.
В частности, по словам депутата, экономическая ситуация может улучшиться после принятия проекта об открытии рынка земли.
Читайте о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.
по теме
Влада створює інформаційний концтабір в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" занепокоєна новим указом президента
Антиконституційним називає указ голови держави про зміну медіа законодавства "Опозиційна платформа - За життя". За словами політиків, це фактично встановлює у ЗМІ цензуру, а вона заборонена конституцією України
ЄБРР закликає Україну не поспішати із запровадженням ринку землі
Швидке запровадження ринку землі може призвести до непоправних помилок
Бюджет-2019: закон об изменениях вступил в силу
В субботу, 9 ноября, вступил в силу закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год"
Бюджет-2019: опубликованы новые изменения
В пятницу, 8 ноября, в издании "Голос Украины" был опубликован закон
Закон Зеленского о судебной реформе официально опубликован
В среду, 6 ноября, в издании "Голос Украины" был опубликован закон президента Украины Владимира Зеленского о судебной реформе