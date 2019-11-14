Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что закон о государственном бюджете на 2020 год пересмотрят в течение первого полугодия следующего года.

Пересмотр станет возможен после поступлений в бюджет, которые ожидаются за первые шесть месяцев 2020 года.

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"Я думаю, что в течение полугодия, мы внесем много дополнений. Они будут основываться на обновлении макро прогноза, который будет обновляться постоянно в связи с теми реформами, которые мы проводим. Есть перспективы даже в середине первого полугодия начать пересматривать бюджет в связи с поступлениями, которые будут ожидаться", - заявил Корниенко.

В частности, по словам депутата, экономическая ситуация может улучшиться после принятия проекта об открытии рынка земли.

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