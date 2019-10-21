Российский боксер поблагодарил Гвоздика за чемпионский бой [ Редактировать ]
Артур Бетербиев, чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе высказал слова благодарности украинцу Александру Гвоздику за бой. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.
"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на кон, это было честью для меня - провести этот бой с тобой", - написал Бетербиев.
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