Артур Бетербиев, чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе высказал слова благодарности украинцу Александру Гвоздику за бой. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на кон, это было честью для меня - провести этот бой с тобой", - написал Бетербиев.

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