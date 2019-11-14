Лунный календарь на 15 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, наступит день победы над собой. Это день освобождения от груза, раскрепощения, происходит отпущение кармических долгов, тяжёлых состояний. День духовного роста.
В 20-й лунный день легко получается отбросить сомнения и стереотипы и сделать важный шаг, принимать кардинальное решение.
В пятницу, 15 ноября, категорически противопоказаны: агрессия и ложь.
Что надеть? Ярко–зеленые и фиолетовые цвета
Аромат дня - запах лилии.
Талисманы - медные украшения с сердоликом.
Что есть? Можно позволить себе мясную пищу с редиской, картофелем, топинамбуром и зеленью.
Чем заняться дома? Стоит подкормить комнатные растения комплексными минеральными удобрениями.
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