В пятницу, 15 ноября, наступит день победы над собой. Это день освобождения от груза, раскрепощения, происходит отпущение кармических долгов, тяжёлых состояний. День духовного роста.

В 20-й лунный день легко получается отбросить сомнения и стереотипы и сделать важный шаг, принимать кардинальное решение.

В пятницу, 15 ноября, категорически противопоказаны: агрессия и ложь.

Что надеть? Ярко–зеленые и фиолетовые цвета

Аромат дня - запах лилии.

Талисманы - медные украшения с сердоликом.

Что есть? Можно позволить себе мясную пищу с редиской, картофелем, топинамбуром и зеленью.

Чем заняться дома? Стоит подкормить комнатные растения комплексными минеральными удобрениями.

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