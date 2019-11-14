Как запрограммировать цель на успех: советы психолога [ Редактировать ]
Цель / Фото: SUPER.UA
У каждого человека есть жизненная цель. И каждый стремится к ней. Кто-то больше, кто-то менше. Podrobnosti.ua пообщались с опытным психологом и выяснили, как же все таки добиться успеха в цели всей своей жизни.
Как запрограммировать цель?
1. Медитируйте.
2. Ешьте продукты с высоким содержанием омега-3 и полезных жиров.
3. Четко проговаривайте свою главную цель утром и вечером.
4. Высыпайтесь.
5. Визуализируйте.
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