У каждого человека есть жизненная цель. И каждый стремится к ней. Кто-то больше, кто-то менше. Podrobnosti.ua пообщались с опытным психологом и выяснили, как же все таки добиться успеха в цели всей своей жизни.

Как запрограммировать цель?

1. Медитируйте.

2. Ешьте продукты с высоким содержанием омега-3 и полезных жиров.

3. Четко проговаривайте свою главную цель утром и вечером.

4. Высыпайтесь.

5. Визуализируйте.

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