Еще одна "слуга народа" покидает свой пост [ Редактировать ]
Верещук / Фото: ukrinform.ua
Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила о своей отставке. Об этом она заявила во время брифинга с журналистами.
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Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде сложила свои полномочия.
Раньше сообщалось о том, что "Слуга народа" исключила двух депутатов. А также Арахамия обещает сложить депутатский мандат.
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