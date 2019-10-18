В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом депутат від "Слуги народу" та представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук розповіла про ухвалення державного бюджету у 2020 році.

Верещук зазначила, що програма бюджету на наступний рік мало чим відрізняється, від проекту уряду Гройсмана.

"Він мало відрізняється, але є об'єктивний стан речей. Він сформований на макроекономічних показниках, які були затверджені у травні поточного року, а законодавство передбачає лише два рази формування таких макроекономічних показників: травень і кінець жовтня. Одже, друге читання бюджету уже на нових макроекономічних показниках покаже насправді чи відрізняється бюджет Гончарука від бюджету Гройсмана", - сказала депутат.

Крім того, Верещук додала, що більше 700 із 2000 поправок до проекту бюджету вже враховано, а 2 листопада уряд планує розглядати друге читання держбюджету на 2020 рік.



Також, представник уряду у Верховній Раді підтвердила, що в проекті дербюджету будуть зміни, які стосуватимуться перш за все соціальних виплат.



"Це один мільярд для шахтарів, які мають бути виплачені, як заборгованність по заробітній платі. Також йдеться про інвалідів, про чорнобильців. Це ті соціальні виплати, які потребують на сьогодні", - підкреслила Верещук.