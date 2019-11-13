Полуобнаженная Лобода ошарашила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала только в нижнем белье.
"Время вставать", - написала Лобода под снимком.
Поклонники поддержали артистку и отметили отличную фигуру звезды: "Какая шикарная", "Просто нереальная!", "Зачем так красиво?", "Ты просто лучшая!".
Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила фигурой в купальнике.
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