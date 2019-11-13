Популярная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала только в нижнем белье.

"Время вставать", - написала Лобода под снимком.

Поклонники поддержали артистку и отметили отличную фигуру звезды: "Какая шикарная", "Просто нереальная!", "Зачем так красиво?", "Ты просто лучшая!".

Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила фигурой в купальнике.