"Что за ужас?": Бузову жестко раскритиковали в сети (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в яркой блузке с розовыми рукавами и черных брюках. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Трудовые будни. Как же важно, чтоб работа была в радость. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Расскажите, кто из моих подписчиков чем занимается, кем работает ?) P.S : Пока я в кадре, немного отвлекаюсь", - написала Бузова под фото.
Поклонники по-разному отреагировали на стиль звезды: "Что за ужас?", "Немедленно сними это!", "Фу, какой кошмар".
Ранее мы писали о том, что полуобнаженная Лобода ошарашила фанатов.
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