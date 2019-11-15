В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы. В городском совете Балаклеи заявили, что "ситуация стабилизирована, очаг возгорания локализован". Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

"Уважаемые жители Балаклеи и района! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Ситуация стабилизирована, очаг возгорания локализован. Осуществляются мероприятия по окончательной ликвидации возникшего события", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе военного склада в Балаклее прогремели взрывы. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что "во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения".