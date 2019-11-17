В Венеции жители готовятся к наводнениям / Фото: telegraf.com.ua

В воскресенье, 17 ноября, в Венеции ожидается повышение уровня воды. Местные жители уже готовятся к затоплениям. Об этом сообщает газета "Репубблика".

Из-за наводнения, в магазина и ресторанах устанавливают металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения. Также, многие кафе закрываются. Во время наводнения вода будет на уровне столиков.

Читайте также Захваченные украинские корабли вывели из Керчи

Венецию покидают туристы, поскольку они стремятся попасть на речные трамвайчики, идущие к материковой части.

Уровень воды к 13:00 по местному времени может подняться до 160 см выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют "красный" уровень опасности.

Ранее сообщалось о том, что мощное стихийное бедствие "убило" более полсотни людей.