Наодинці з бідою. На Буковині досі оговтуються від наслідків негоди, яка вирувала тут наприкінці літа. Тоді сильний град побив будинки в райцентрі Сторожинець. Без даху лишилися понад 2-і з половиною тисячі домів.

Аби відновити їх люди змушені були брати кредити. Чому жителям досі ніхто не допоміг, мої колеги спробували з'ясувати.

Серпень, райцентр Сторожинець. Тоді негода вирувала лише пів години. Та лиха наробила чималого. У будинку Лариси Скицко стелю залатали лише напередодні.

"Понищило потолки в хаті, криша на хаті, криша на прибудові, сарай, шопра. Все. Все потрібно міняти. Щось поміняли, а шось - немає сили", - говорить Лариса Скицко, жителька Сторожинця.

Град нищив усе на своєму шляху. У цій школі стихія повністю зруйнувала дах і перекриття, пошкодила фасад, повибивала шибки. Затопило приміщення бібліотеки, учительської та медпункту.

"Страх, великий страх. Тому що це все лилося з усіх сторін, з усієї криші, в кожному куточку. Вода почала литися з другого поверху на перший. Ми бігали, збирали ту воду, не знали, де дітися", - говорить Марія Аронець, заступниця директора Сторожинецької гімназії №2.

Без покрівлі залишилися 2 тисячі приватних будинків, 18 багатоповерхівок і 5-ть шкіл. Залишки побитого шиферу на цей склад звозять і досі на міському звалищі вже не вистачає місця.

"Тут десь 15-20% битого шиферу зі всіх будинків. Загалльна площа - 250 тисяч м2", - говорить Олександр Рудий, начальник військово-облікового бюро Сторожинецької міської ради.

Щоб відновити будинки, місцеві жителі влізли в борги. Понад 16 мільйонів гривень міська рада досі не сплатила будівельникам, які погодилися в борг ремонтувати школи.

"Будівельники дзвонять, требують грошей. Ми звертаємося у міську раду - міська рада не має звідки", - говорить Павло Штефюк, депутат Сторожинецької міськради.

"Кожен день по 100 чоловік звертається до влади - вони вірили, що буде компенсація. Ми свої можливості - 1млн 400тис 1400 чоловікам дали по тисячі гривень. 50 звернень ми написали у різні інстанції - і поки негативні відповіді", - говорить Микола Карлійчук, Сторожинецький міський голова.

Загалом стихія завдала збитків на понад сто мільйонів гривень. Попри обіцянки чиновників, люди й досі не отримали компенсацій. Громадські активісти переконані: необхідну суму можна назбирати. Якби не гальмування з боку обласних чиновників.

"Кабмін написав: ок, ми прийняли до відома. Зробіть, як належить по закону. Щоб міська рада прийняла рішення, що немає коштів, районна рада і обласна рада, обласна рада прийняла, по-моєму, лиш позавчора. Цей обмін документами - наш електронний документообіг між держструктурами - він заповільнив цей процес. І зараз приїде якась комісія. 80% дахів перекрито - от докажи, що в тебе була розбита криша", - говорить Дмитро Балінов, активіст, журналіст, житель Сторожинця.

У Сторожинці, тим часом, написали ще одне звернення до профільного міністерства. Просять грошей, щоб хоча б розрахуватися з будівельниками і виплатити мінімальну компенсацію містянам.