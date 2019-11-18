Самолет сдувает, дети кричат: в Харькове произошло ЧП с самолетом [ Редактировать ]
В воскресенье, 17 ноября, самолет с сотнями украинских туристов, летевший из Египта в Харьков, едва не разбился из-за сильного тумана. Самолет пытались посадить 2 раза, а удалось это сделать только благодаря профессионализму экипажа, пишет местное издание "ГородХ".
Boeing 737 попал в сильный туман и не смог долететь до Харькова из-за нехватки топлива.
Женщина, которая рассказала о случившемся, летела с двумя детьми. Ирина пишет, что лайнеру пришлось совершить аварийную посадку на дозаправку в Борисполе, где также был сильный туман. В Харькове же приземление было в экстремальных условиях.
"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей..." - пишет пассажир самолета.
На взлетно-посадочной полосе авиалайнер встречали спасатели с включенными мигалками.
Ирина выражает огромную благодарность Алексею Якимчуку, пилоту Boeing 737-800 NG , на борту которого находилось 189 пассажиров. Он дважды смог посадить самолет в непроглядном тумане.
"Спасибо, что мы живы!" - написала Ирина.
Ранее сообщалось, что в Египте произошло жуткое ЧП с самолетом из Украины.
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