Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминсках, которая недавно показала архивное фото до пластики, порадовала фанатов новой публикацией. Так, в Instagram Слава показала интригующее фото.

На кадре Слава запечатлена с короткой стрижкой и черными волосами.

"Хайпуй пока молодой, мальчик", - написала в подписи к публикации певица.

Фото: іnstagram.com/babaslavka

Фанаты высоко оценили интересный образ артистки. Они сразу де "забросали" звезду комплиментами.

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