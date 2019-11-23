Слава из "НеАнгелов" шокировала странным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминсках, которая недавно показала архивное фото до пластики, порадовала фанатов новой публикацией. Так, в Instagram Слава показала интригующее фото.
На кадре Слава запечатлена с короткой стрижкой и черными волосами.
"Хайпуй пока молодой, мальчик", - написала в подписи к публикации певица.
Фото: іnstagram.com/babaslavka
Фанаты высоко оценили интересный образ артистки. Они сразу де "забросали" звезду комплиментами.
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