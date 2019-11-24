Во Львове Mercedes "влетел" в дерево, пассажир в реанимации [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, во Львове на улице Сяйво случилось ДТП. Известно, что 24-летний мужчина за рулем Mercedes въехал в дерево. В результате происшествия пассажирку авто госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Как установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes E 220, 24-летний львовянин, въехал в дерево, в результате чего получил травмы и был госпитализирован в травматическое отделение.
Пассажирку автомобиля, 22-летнюю жительницу Львова, с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении
Правоохранителям предстоит установить все детали аварии.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в пешехода, а также на трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП.
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