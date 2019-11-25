Робота краще за пенсію. Так вважає дев'яностовосьмирічний лікар, що працює в одній з клінік Парижа. Лікувати людей для нього хобі, яке допомагає й самому залишатися здоровим і активним. Як йому це вдається - дивіться далі в сюжеті.

Коли Крістіан Ченай починав кар'єру лікаря, у медицині лише запроваджували пеніцилін. У свої 98 - Крістіан досі приймає пацієнтів як терапевт. Каже, тут значно цікавіше, ніж у будинку для людей похилого віку.

"Там один день грають у карти, інший - у бінго. Хтось розгадує кросворди, хтось - дивиться телевізор. Потім ще якісь зустрічі з чиновниками, які агітують голосувати за них. Так і до слабоумства недалеко. Я радше попрацюю", - говорить Крістіан Ченай, лікар.

Сам Доктор Ченай на здоров'я не скаржиться, має добру пам'ять і відмінний зір. У його кабінеті немає сучасних технічних приладів лише комп'ютер. Та саме завдяки інтернету, каже лікар, він завжди в курсі всіх медичних новинок. Пацієнтів він приймає двічі на тиждень. Декого знає десятиліттями.

"Це неймовірний лікар. Просто найкращий! Терплячий, уважний. Він знає всю мою сім'ю - чоловіка і дітей. І пам'ятає все до дрібниць", - говорить Діавара Думіа, пацієнтка.

До Крістіана завжди черга. У сусідньому місті багатьом доводиться довго чекати, щоб записатися на прийом. Тому доктор Ченац іноді пропонує зареєструватися заздалегідь. За день приймає близько 20 пацієнтів.

"Зараз усе зовсім інакше, ніж 30 років тому. Люди часто начитуються в Інтернеті всілякої нісенітниці, приходять і кажуть: у мене ось така хвороба, випишіть мені такі-то пігулки. Але під час огляду я встановлюю зовсім інший діагноз, за якого сильнодійні препарати не потрібні. За сімдесятилітню кар'єру таке бачу вперше", - говорить Крістіан Ченай.

Доктор Ченай каже, ніколи не бачив в країні такої кризи в медицині, як тепер. У Парижі кілька разів медики виходили на протести з вимогою збільшити зарплатню та покращити умови праці.

У середньому французькі лікарі йдуть на заслужений відпочинок у 67. Син Крістіана вже полишив практику. Для доктора ж Ченая робота не тільки хобі, а й джерело доходу - пенсію він вважає лише бонусом до зарплати.