На ділянках розведення сил і далі триває розмінування

Загалом, минулої доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри.

Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів, поблизу Тарамчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Минулося без втрат.

Як повідомили у штабі ООС на ділянках розведення сил і далі триває розмінування.