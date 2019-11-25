На Донбасі за добу зафіксували сім обстрілів [ Редактировать ]
Загалом, минулої доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри.
Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів, поблизу Тарамчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Минулося без втрат.
Як повідомили у штабі ООС на ділянках розведення сил і далі триває розмінування.
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