Галактика NGC 6240 с центром из трех черных дыр. Фото телескоп Hubble/NASA

Команда астрофизиков из Геттингенского университета Германии доказали существование галактики с тремя огромными черными дырами в центре. О результатах исследования сообщает журнал Astronomy & Astrophysics

Для исследования команда ученых использовала спектограф MUSE установленный на телескопе VLT в Чили.

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На снимках центра галактики NGC 6240, находящейся в 300 миллионах световых лет от Земли, физики различили три инфракрасных источника, принадлежащих аккрецирующим дискам трех черных дыр.

Одна из них поглощает умеренное количество вещества, поэтому долгое время оставалась незаметной для землян. Однако теперь исследование ученых собрало все семейство: северная дыра N (массой в 360 Солнц), южная S1 (710 миллионов Солнц) и южная S2 (несчастные 90 млн). Система из трех черных дыр помещается в крошечном по меркам космоса пространстве - около 1000 парсеков.

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Для сравнения: черная дыра в центре нашей галактики - Млечного пути - всего около 4,3 миллиона солнечных масс.

Ранее ученые из Калифорнийского университета стали свидетелями "кровавого обеда" сверхмассивной черной дыры.

В отличие от далеких черных дыр, неопасных для человечества - блуждающие астероиды вполне способны навредить Земле и ее обитателям. Именно двух таких космических странников обнаружили американские ученые.