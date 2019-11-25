Королевский монетный двор Великой Британии выпустил коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом пять килограммов. Об этом сообщает Evening Standard.

На аверсе изображен монарх, ведущий рядом с собой льва. Царь зверей символизирует Британскую империю. На реверсе - профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет.

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По словам нынешнего главного гравера Королевского монетного двора Гордона Саммерса, при создании монеты-гиганта использовались как традиционные методы гравировки, так и современные технологии. Для точного воспроизведения дизайна мастера оригинал, использовавшийся почти 200 лет назад, был подвергнут электронному сканированию. Последним штрихом стала ручная полировка раритета, чтобы обеспечить высочайший уровень изделия. Монета уже продана, цена не разглашается.

Раньше сообщалось о том, что в Украине на аукционе продают пассажирский самолет. А также использованную жвачку купили на аукционе за 450 тысяч евро.