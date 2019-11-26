У Тбілісі поліція розігнала протестувальників водометами. Напередодні тисячі людей зібралися в столиці Грузії, вимагаючи реформи виборчої системи. Вони заблокували дорогу та встановили намети перед парламентом країни.

Після розгону демонстранти були змушені розійтися. Кількох активістів затримали. Акції протесту в Грузії почалися після того, як парламент не зміг прийняти закон про перехід до пропорційної системи виборів.

Це було передвиборною обіцянкою керівної нині партії.