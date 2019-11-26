У Тбілісі розігнала мітинг водометами [ Редактировать ]
У Тбілісі поліція розігнала протестувальників водометами. Напередодні тисячі людей зібралися в столиці Грузії, вимагаючи реформи виборчої системи. Вони заблокували дорогу та встановили намети перед парламентом країни.
Після розгону демонстранти були змушені розійтися. Кількох активістів затримали. Акції протесту в Грузії почалися після того, як парламент не зміг прийняти закон про перехід до пропорційної системи виборів.
Це було передвиборною обіцянкою керівної нині партії.
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