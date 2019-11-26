В Таллинне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований между Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством экономики и связи Эстонской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Рад сообщить, что сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях", - сказал Зеленский.

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Известно, что целью Меморандума является создание и развитие механизмов сотрудничества для содействия осуществлению мероприятий, направленных на определение общего видения и совместных действий для устойчивого цифрового развития, построения цифровой экономики, внедрение цифровых инноваций, развития электронной и мобильной управления, развития электронной демократии, информационного общества, цифровых навыков и цифровых прав граждан, национальных электронных информационных ресурсов, инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет и телекоммуникаций, электрон й коммерции и ИТ-индустрии.

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Кроме того, документ имеет целью содействие усовершенствованию системы предоставления электронных и административных услуг, развития электронных доверительных услуг и услуг по электронной идентификации, построении эффективной модели управления киберзащиты и связанной ИТ-инфраструктуры, а также ее связи с европейскими кибер-центрами , обеспечению прав граждан на доступ к публичной информации.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.