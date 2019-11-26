27 ноября начинается Рождественский пост. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Крестьяне наблюдали природные явления и по народным приметам на 27 ноября пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

В этот день категорически запрещено есть рыбу и употреблять масло.

Приметы на 27 ноября:

Если свадьбу до 27 ноября не сыграешь, то до следующего года одиноким будешь.

Иней на деревьях - урожай будет богатым

Услышать карканье ворон - к оттепели.

Съесть на ужин лист лавра - к успеху в делах.

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