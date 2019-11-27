Ученные Мельбурнского университета провели эксперимент с участием 300 людей из 38 стран.

Добровольцев попросили указать степень беспокойства своим социальным статусом в сообществе, а затем выбрать одежду. При этом предоставляли разные варианты - от консервативных нарядов до откровенных.

Эксперимент показал, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ и вызван беспокойством относительно своего социально-экономического положения.

Психологи сделали вывод, что имущественное расслоение толкает женщин к использованию своей привлекательности в качестве инструмента для достижения целей.

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