Какие девушки выбирают откровенные наряды - ответ ученных [ Редактировать ]
Ученные Мельбурнского университета провели эксперимент с участием 300 людей из 38 стран.
Добровольцев попросили указать степень беспокойства своим социальным статусом в сообществе, а затем выбрать одежду. При этом предоставляли разные варианты - от консервативных нарядов до откровенных.
Эксперимент показал, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ и вызван беспокойством относительно своего социально-экономического положения.
Психологи сделали вывод, что имущественное расслоение толкает женщин к использованию своей привлекательности в качестве инструмента для достижения целей.
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