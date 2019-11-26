Землетрясение в Албании: число пострадавших возросло [ Редактировать ]
В Албании недалеко от города Дуррес случилось мощное землетрясение из-за которого погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Sky News.
В результате происшествия ранены около 150 людей. Толчки ощущались в столице страны Тиране и в некоторых южных провинциях Италии. Многие находятся под завалами.
Ранее сообщалось о том, что во время происшествия погибли три человека, более 150 пострадали.
по теме
Потужний землетрус налякав жителів Індонезії
У місті Манадо перелякані люди зібралися біля лікарні - у зоні загрози цунамі можуть опинитися сотні тисяч жителів
Во Франции произошло сильное землетрясение
В понедельник, 11 ноября, Францию всколыхнуло сильное землетрясение
Землетрус в Албанії визнали найсильнішим за 30 років
Відомо про сімох загиблих, ще понад триста п'ятдесят людей - у лікарнях. Інформація про пошкодження надходить із багатьох міст та селищ.
На станции метро "Арсенальная" произошло ЧП, вход закрыли
Во вторник утром, 26 ноября, в Киеве станцию "Арсенальная" закрыли на вход
Землетрус у Албанії: рятувальники підтвердили загибель однієї людини
Інформація про пошкодження надходить з багатьох міст та селищ. За попередніми даними - загинув один чоловік