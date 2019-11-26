В Албании недалеко от города Дуррес случилось мощное землетрясение из-за которого погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Sky News.

В результате происшествия ранены около 150 людей. Толчки ощущались в столице страны Тиране и в некоторых южных провинциях Италии. Многие находятся под завалами.

Ранее сообщалось о том, что во время происшествия погибли три человека, более 150 пострадали.