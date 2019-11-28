В мире все больше становится популярным интервальное похудение или, как его еще называют "диета 16/8".

Сторонники диеты утверждают, что это простой, удобный и эффективный способ похудеть и улучшить общее состояние здоровья.

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Питание по принципу 16/8 подходит для тех, кто не знает, как похудеть быстро и сбросить пару лишних кило без насилия над организмом.

В чем суть диеты 16/8?

Полный отказ от пищи на 16 часов. А в остальные 8 часов можно есть. Этот вариант питания заставляет тело сжигать жировые запасы.

Когда можно есть?

Это все индивидуально. Стоит определить для себя, когда вам проще голодать - утром или вечером. Если можете обойтись без завтрака, то выбирайте утро, если без ужина, то вечер.

Самое главное - 8 часов едим, 16 - держимся. Воду можно пить в любое время и в любых количествах.

Помните! Перед решением "сесть на интервальное похудение" вы обязаны проконсультироваться в врачем.

Раньше сообщалось о том, какую диету выбрать для похудения к Новому году. А также какой завтрак приводит к развитию рака.