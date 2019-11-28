Диетологи рассказали, как похудеть без негативных последствий и не набрать обратно сброшенные килограммы к Новому году.

В первую очередь, диетологи рекомендуют не использовать экспресс-диеты, поскольку после серьезного новогоднего застолья вес вернется обратно.

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А вот идеальным будет соблюдение средиземноморской диеты.

Праздничный вечер необходимо встретить не с пустым желудком, поскольку существует большая вероятность переедания. В этом поможет легкий перекус перед застольем в виде овощей или салата.

В новогоднюю ночь желательно отказаться от алкоголя, особенно крепкого.

Раньше сообщалось о том, как легко похудеть к Новому году 2020. А также какой завтрак приводит к развитию рака.