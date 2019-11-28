Под Львовом на пилораме трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, во Львовской области произошла трагедия. Известно, что на территории пилорамы погиб мужчина. По факту возбуждено уголовное производство, передают местные СМИ.
Предварительно установлено, что погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, разгружая бревна.
По предварительной информации, 34-летний житель одного из сел района привез на пилораму бревна чтобы распилить их. Во время разгрузки одно из бревен упало на него, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Черниговом мужчина скончался на остановке, а также в Киеве нашли труп без одежды.
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