В субботу, 23 ноября, в Днепре на улице Навигационной загорелся частный дом. Пламя распространялось достаточно быстро. На место происшествия оперативно выехали спасатели, передает пресс-служба ГСЧС в области.

Известно, что во время пожара погиб 49-летний мужчина.

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Спасателям удалось локализовать горение, они полностью потушили здание. Выяснилось, что очаг возгорания находился внутри одноэтажного дома. Огонь уничтожил все, что находилось внутри, и кровлю.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что во Львове на остановке вспыхнул троллейбус.