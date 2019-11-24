В страшном пожаре трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, в Днепре на улице Навигационной загорелся частный дом. Пламя распространялось достаточно быстро. На место происшествия оперативно выехали спасатели, передает пресс-служба ГСЧС в области.
Известно, что во время пожара погиб 49-летний мужчина.
Спасателям удалось локализовать горение, они полностью потушили здание. Выяснилось, что очаг возгорания находился внутри одноэтажного дома. Огонь уничтожил все, что находилось внутри, и кровлю.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что во Львове на остановке вспыхнул троллейбус.
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