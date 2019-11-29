Под Киевом в школе случилось ЧП: детей эвакуируют [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Киевской области в Белой Церкви случился инцидент. Известно, что шестеро учеников отравились газом. Об этом сообщает пресс-службу полиции.
Так, в результате этого из школы эвакуировали всех детей. Впоследствии стало известно, что едкое вещество распылили из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила мать для самозащиты, поскольку девочка поздно возвращается с уроков.
"Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. За час учебный процесс возобновили", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили админпротокол в отношении матери девочки по части 1 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что во Львове на свадьбе массово отравились люди.
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