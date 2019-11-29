На Волыни случилось смертельное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Волынской области на трассе Пища-Щацк произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей и трактора. В результате происшествия погибли два человека, еще один травмировался. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.
По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" столкнулся с попутным трактором "New Holland" и автомобилем "Opel Combo".
"В результате ДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легковушки "ВАЗ". Оба жители села Полапы Любомльского района. Телесные повреждения также получил пассажир этого же транспортного средства - 63-летний житель райцентра Шацк. Его госпитализировали", - сообщили в полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц в полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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