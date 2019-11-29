В четверг, 28 ноября, в Волынской области на трассе Пища-Щацк произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей и трактора. В результате происшествия погибли два человека, еще один травмировался. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" столкнулся с попутным трактором "New Holland" и автомобилем "Opel Combo".

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"В результате ДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легковушки "ВАЗ". Оба жители села Полапы Любомльского района. Телесные повреждения также получил пассажир этого же транспортного средства - 63-летний житель райцентра Шацк. Его госпитализировали", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц в полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что школьный автобус попал в страшное ДТП, а также Daewoo "влетел" в подростка на переходе.