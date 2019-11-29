В пятницу, 29 ноября, стало известно, что в спальном районе Киева на улице Ивана Пулюя, 3 построят тротуар с подогревом. Первую пешеходную зону оборудуют возле гимназии №318. Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной госадминистрации.

Тротуар планируется оборудовать системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей в зимний период. Вдоль дороги установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна.

Подрядчик уже заканчивает демонтировать старое покрытие. После этого сразу же начнется основная фаза строительства.

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