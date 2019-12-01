Украинский боксер Руденко не смог победить в поединке [ Редактировать ]
Украинский боксер-супертяжеловес Андрей Руденко проиграл свой пятый бой в карьере на большом вечере бокса 30 ноября в Монако, сообщает "Сегодня".
Андрею противостоял Чжан Чжилей в формате 10-раундового поединка. На кону стоял второстепенный титул WBO Oriental, и этот пояс достался китайскому боксеру. Счет судейских записок: 99-91, 98-92, 97-93.
Отметим, что изначально соперником китайца должен был стать россиянин Сергей Кузьмин, Руденко заменил Кузьмина лишь в начале этой недели.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" уволил главного тренера.
по теме
Легенду бокса лишили пояса чемпиона WBO
Боксера первого тяжелого веса Майриса Бриедиса лишили звания чемпиона мира
"Ворскла" уволила главного тренера
Главного тренера Виталия Косовского уволили с поста полтавской "Ворсклы"
Знаменитый украинский боксер возглавил рейтинг WBС
Мировой боксерский совет (WBC) обновил рейтинг в разных весовых категориях
"Арсенал" уволил главного тренера
Руководство "Арсенала" уволило главного тренера команды Унаи Эмери
Футбольный клуб подписал контракт с фейковым игроком
Популярный датский футбольный клуб "Виборг" купил игрока Бернио Верхагена