Украинский боксер-супертяжеловес Андрей Руденко проиграл свой пятый бой в карьере на большом вечере бокса 30 ноября в Монако, сообщает "Сегодня".

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Андрею противостоял Чжан Чжилей в формате 10-раундового поединка. На кону стоял второстепенный титул WBO Oriental, и этот пояс достался китайскому боксеру. Счет судейских записок: 99-91, 98-92, 97-93.

Отметим, что изначально соперником китайца должен был стать россиянин Сергей Кузьмин, Руденко заменил Кузьмина лишь в начале этой недели.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" уволил главного тренера.