У знаменитого футболиста умерла дочь [ Редактировать ]
У бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Беника Афобе умерла двухлетняя дочь по имени Амора, пишет "Сегодня".
Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжелой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.
В настоящее время Афобе выступает за "Бристоль Сити" на правах аренды. Субботнюю победу в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" команда посвятила семье 26-летнего нападающего.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Руденко не смог победить в поединке.
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