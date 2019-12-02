Люди, которые следят за своей фигурой и занимаются спортом отдают предпочтение брать на перекус протеиновые батончики. Однако, не все знают, чем может навредить этот продукт. Так, зарубежные эксперты рассказали, насколько полезна добавка.

Согласно отчету зарубежных специалистов, потребление соответствующих продуктов увеличилось на 498%. На фоне этого была проверена питательность 83 закусок и напитков с высоким содержанием белка, доступных для продажи в супермаркетах Ирландии. Параллельно этому был проведен опрос, в котором 37% людей заявили, что протеиновые батончики полезны для здоровья.

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Согласно же выводам экспертов, 77% подобных закусок богаты насыщенным жиром, 79% - солью. Сюда же следует отнести сахар, что не является полезным для организма.

Если вам нужен источник белка в качестве закуски, вместо таких продуктов с добавлением шоколада можно использовать такие альтернативы, как некоторые орехи, стакан молока или йогурт. Многие заменяют эти закуски классическими стандартными плитками шоколада, не осознавая, что ничего не меняется с точки зрения калорий, жира, насыщенных жиров и содержания соли.

В связи с вышесказанным специалисты рекомендуют употреблять протеиновые батончики не чаще 2-3 раз в неделю, так как пользы для здоровья они принести попросту не могут. Да и похудеть с ними не получится.

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