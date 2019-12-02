Лунный гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, будет хороший день для многих знаков зодиака. В этот день Луна будет пребывать в знаке Рыбы.
В этот день лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.
Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает.
Также читайте лунный календарь стрижек на декабрь 2019.
по теме
Лунный календарь на 2 декабря: что категорически нельзя делать
В понедельник, 2 декабря, наступят 6-е лунные сутки
Лунный календарь стрижек на декабрь 2019
Уже совсем скоро наступят новогодние праздники и вместе с этим - отличный повод для кардинальных изменений
Лунный календарь на декабрь 2019: благоприятные и опасные дни
Вскоре все может измениться к лучшему
Лунный гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
В пятницу, 29 ноября, будет хороший день для кардинальных изменений
Лунный гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
В четверг, 28 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец