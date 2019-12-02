Во вторник, 3 декабря, будет хороший день для многих знаков зодиака. В этот день Луна будет пребывать в знаке Рыбы.

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В этот день лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает.

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